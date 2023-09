Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Jean-Michel Ribeyrolles 115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern, 14 octobre 2023, Saint-Paul-de-Vern.

Saint-Paul-de-Vern,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon univers est inspiré par le monde néolithique, et les représentations grand format des premières traces de l’homme, les dolmens, les statues menhirs ou les imposants cairns. Qui sont ces bâtisseurs, avec quelles techniques et connaissances ont -ils pu créer ces formes ? C’est tout le champ libre laissé par le silence à ces questions qui est source d’inspiration, de recherches. Et plus proche de nous, le charme et la spiritualité des temples du 11e et 1e siècle du Japon en bois brûlé. Mes sculptures froment une constellation de points, comme un arc tendu sui nous relie à ces origines insondables, à la nature, à l’espace. J’adore me laisser guider par des impulsions. La sculpture se construit au fur et à mesure. Je cherche toujours à créer de la transparence, des effets de lumières en jouant avec le noir du bois brûlé, les dégradés orangers du pin douglas, les reflets argentés, de l’acier. A côté de mon atelier, j’ai aménagé un espace de vérité. Les sculptures ainsi disposées doivent me procurer des émotions, des sensations comme un courant magnétiques.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

115 impasse de Samonteil

Saint-Paul-de-Vern 46400 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

My universe is inspired by the Neolithic world, and large-scale representations of the first traces of man, dolmens, menhir statues or imposing cairns. Who were these builders, and what techniques and knowledge did they use to create these forms? The silence that surrounds these questions is a source of inspiration and research. And closer to home, the charm and spirituality of 11th- and 1st-century Japanese burnt-wood temples. My sculptures form a constellation of points, like a taut arc linking us to these unfathomable origins, to nature, to space. I love to let myself be guided by impulses. The sculpture builds up as it goes along. I’m always looking to create transparency and lighting effects, playing with the black of burnt wood, the orange gradations of Douglas fir and the silvery reflections of steel. Next to my studio, I’ve set up a space of truth. The sculptures arranged in this way should evoke emotions and sensations like a magnetic current

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus talleres para descubrir su universo

Mi universo se inspira en el mundo neolítico y en las representaciones a gran escala de las primeras huellas del hombre, dólmenes, estatuas menhires e imponentes majanos. ¿Quiénes fueron estos constructores y qué técnicas y conocimientos utilizaron para crear estas formas? El silencio que rodea a estas preguntas es fuente de inspiración e investigación. Y más cerca de casa, el encanto y la espiritualidad de los templos japoneses de madera quemada de los siglos XI y I. Mis esculturas forman una constelación de puntos, como un arco tenso que nos une a estos orígenes insondables, a la naturaleza, al espacio. Me encanta dejarme guiar por impulsos. La escultura se construye a medida que avanza. Siempre intento crear transparencias y efectos luminosos jugando con el negro de la madera quemada, los tonos anaranjados del abeto Douglas y los reflejos plateados del acero. Junto a mi estudio, he creado un espacio de verdad. Las esculturas así dispuestas deben evocarme emociones y sensaciones, como una corriente magnética

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welt zu entdecken

Meine Welt ist inspiriert von der neolithischen Welt und den großformatigen Darstellungen der ersten Spuren des Menschen, den Dolmen, den Menhirstatuen oder den imposanten Cairns. Wer waren diese Baumeister, mit welchen Techniken und Kenntnissen konnten sie diese Formen erschaffen? Das Feld, das die Stille für diese Fragen offen lässt, ist eine Quelle der Inspiration und der Forschung. Und näher an uns ist der Charme und die Spiritualität der Tempel aus dem 11. und 1. Jahrhundert in Japan, die aus verbranntem Holz gefertigt wurden. Meine Skulpturen fromen eine Konstellation von Punkten, wie ein gespannter Bogen, der uns mit diesen unergründlichen Ursprüngen, der Natur und dem Raum verbindet. Ich lasse mich gerne von Impulsen leiten. Die Skulptur entsteht nach und nach. Ich versuche immer, Transparenz und Lichteffekte zu schaffen, indem ich mit dem Schwarz des verbrannten Holzes, den Orangenabstufungen der Douglasie und den silbernen Reflexen des Stahls spiele. Neben meinem Atelier habe ich einen Raum der Wahrheit eingerichtet. Die so angeordneten Skulpturen sollen bei mir Emotionen und Empfindungen wie ein magnetischer Strom auslösen

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne