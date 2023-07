Marché bi-hebdomadaire 115 Grand’rue Haguenau, 15 juillet 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires..

2023-07-15 fin : 2023-08-14 12:00:00. EUR.

115 Grand’rue

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Find all your consumer products, from fruits and vegetables to haberdashery, clothing and various food products.

Encuentre todos sus productos de consumo, desde frutas y verduras hasta mercería, ropa y productos alimentarios diversos.

Hier finden Sie alle Ihre Konsumgüter, von Obst und Gemüse über Kurzwaren bis hin zu Bekleidung oder verschiedenen Lebensmitteln.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme de Haguenau