Concert – FUR Cròia 115 chemin des cerisiers Die, 8 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

F.U.R : FOLKLORE URBAIN RURALISÉ est un trio marseillais à mi-chemin entre digital et acoustique, punk furieux et incantations provençales ! Dans le cadre du salon de vins Mi ivre Mi raisin..

2023-07-08 21:30:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. EUR.

115 chemin des cerisiers Maison les cerisiers

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



F.U.R: FOLKLORE URBAIN RURALISÉ is a trio from Marseille, halfway between digital and acoustic, furious punk and Provencal incantations! As part of the Mi ivre Mi raisin wine fair.

F.U.R: FOLKLORE URBAIN RURALISÉ es un trío marsellés a medio camino entre lo digital y lo acústico, el punk furioso y los encantamientos provenzales En el marco de la feria del vino Mi ivre Mi raisin.

F.U.R: FOLKLORE URBAIN RURALISÉ ist ein Trio aus Marseille, das zwischen digitaler und akustischer Musik, wütendem Punk und provenzalischen Beschwörungsformeln pendelt! Im Rahmen des Weinsalons Mi ivre Mi raisin.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme du Pays Diois