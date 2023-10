Circus Party à l’Atrium 115 Boulevard de l’Europe Rouen, 31 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Rejoignez-nous pour une soirée de clôture spectaculaire de l’exposition Odyssée Santé !

Entre performances de cirque, conférences et ateliers, explorez les prouesses du corps humain sous le chapiteau de la science.

Découvrez le programme complet sur le site internet de l’Atrium.

Gratuit I Entrée libre I Réservation conseillée : reservation@scienceaction.asso.fr.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 23:30:00. .

115 Boulevard de l’Europe

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



Join us for a spectacular closing party for the Odyssée Santé exhibition!

Between circus performances, lectures and workshops, explore the prowess of the human body under the big top of science.

Discover the full program on the Atrium website.

Free I Admission free I Reservations recommended: reservation@scienceaction.asso.fr

Acompáñenos en la espectacular velada de clausura de la exposición Odyssée Santé

Entre espectáculos circenses, conferencias y talleres, explore las proezas del cuerpo humano bajo la carpa de la ciencia.

Consulte el programa completo en la página web del Atrium.

Gratuito I Entrada gratuita I Reserva recomendada: reservation@scienceaction.asso.fr

Begleiten Sie uns zu einem spektakulären Abschlussabend der Ausstellung Gesundheits-Odyssee!

Zwischen Zirkusaufführungen, Vorträgen und Workshops erkunden Sie unter dem Zelt der Wissenschaft die Fähigkeiten des menschlichen Körpers.

Entdecken Sie das vollständige Programm auf der Website des Atriums.

Kostenlos I Freier Eintritt I Empfohlene Reservierung: reservation@scienceaction.asso.fr

