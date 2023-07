Nuit des étoiles 115 Boulevard de l’Europe Rouen, 5 août 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Vous réfléchissez à passer votre permis fusée ?

À l’occasion de la Nuit des étoiles, l’Atrium se transforme en concession de véhicules spatiaux !

Au programme, faites un essai de pilotage avec les vaisseaux de Star Wars, apprenez les bases de la propulsion en fabriquant votre mini-fusée, rencontrez les vendeurs de fusées de l’Atrium et choisissez le modèle fait pour vous !

Profitez d’une programmation spéciale pour les plus petits de 14h30 à 17h30 et de l’accès à l’exposition Odyssée Santé, du microbiote à la Normandie.

Foodtruck, concert et buvette sur place, Oh My Truck et la brasserie Septantesix vous régalent à partir de 18h !.

2023-08-05 14:30:00 fin : 2023-08-05 23:30:00. .

115 Boulevard de l’Europe

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



Thinking of getting your rocket licence?

For Starry Night, the Atrium is transformed into a space vehicle dealership!

On the program: try your hand at piloting Star Wars spaceships, learn the basics of propulsion by building your own mini rocket, meet the Atrium?s rocket dealers and choose the model that?s right for you!

Enjoy special programming for the little ones from 2:30pm to 5:30pm and access to the Odyssée Santé exhibition, from microbiota to Normandy.

Foodtruck, concert and refreshments on site: Oh My Truck and the Septantesix brewery treat you from 6pm!

¿Está pensando en sacarse el carné de cohetes?

Para la Noche Estrellada, el Atrium se transforma en un concesionario de vehículos espaciales

En el programa, pruebe a pilotar naves espaciales de Star Wars, aprenda los fundamentos de la propulsión construyendo su propio minicohete, conozca a los distribuidores de cohetes del Atrium y elija el modelo que más le convenga

Disfrute de un programa especial para los más pequeños de 14:30 a 17:30 y acceda a la exposición Odyssée Santé, de la microbiota a Normandía.

Oh My Truck y la cervecería Septantesix servirán comida y bebida a partir de las 18:00, con música en directo y refrescos in situ

Denken Sie darüber nach, Ihren Raketenführerschein zu machen?

Anlässlich der Sternennacht verwandelt sich das Atrium in ein Autohaus für Raumfahrzeuge!

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Probefahrt mit Star Wars-Schiffen, die Grundlagen des Raketenantriebs beim Bau einer Minirakete, ein Treffen mit den Raketenverkäufern des Atriums und die Wahl des richtigen Modells für Sie!

Profitieren Sie von einem speziellen Programm für die Kleinsten von 14:30 bis 17:30 Uhr und erhalten Sie Zugang zur Ausstellung Odyssee Gesundheit, von der Mikrobiota bis zur Normandie.

Foodtruck, Konzert und Imbiss vor Ort: Oh My Truck und die Brauerei Septantesix verwöhnen Sie ab 18 Uhr!

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche