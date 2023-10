VENTE DE NOËL DES AMIS DE L’ÂGE D’OR 115 Avenue de la Gare Magalas, 18 novembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Les Amis de l’Age d’Or, organise une vente de Noël qui aura lieu dans les locaux du Foyer.

Nous vous proposerons des calendriers de l’Avent, des décorations de table et de Noël…

De nombreuses idées originales de cadeaux, toutes confectionnées par les membres du bureau.

Pensez à vos cadeaux de Noël ! Venez nombreux ! Petit café de bienvenue offert..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

115 Avenue de la Gare

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Les Amis de l’Age d’Or is organizing a Christmas sale to be held at the Foyer.

We’ll be selling Advent calendars, Christmas and table decorations…

Many original gift ideas, all made by members of the office.

Don’t forget your Christmas presents! Come one, come all! Welcome coffee.

Les Amis de l’Age d’Or organiza una venta navideña que tendrá lugar en el Foyer.

Venderemos calendarios de Adviento, adornos de mesa y de Navidad…

Un montón de ideas originales para regalar, todas hechas por miembros de la oficina.

¡No olvides tus regalos de Navidad! Venid todos Café de bienvenida.

Les Amis de l’Age d’Or, organisiert einen Weihnachtsverkauf, der in den Räumlichkeiten des Foyers stattfinden wird.

Wir bieten Ihnen Adventskalender, Tisch- und Weihnachtsdekorationen etc. an.

Viele originelle Geschenkideen, die alle von den Mitgliedern des Büros angefertigt wurden.

Denken Sie an Ihre Weihnachtsgeschenke! Kommen Sie zahlreich! Kleiner Willkommenskaffee wird angeboten.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT AVANT-MONTS