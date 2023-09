115 ans après sa création, Echo Magazine présente son évolution Bibliothèque André Malraux Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Salle Molière au rez-de-chaussée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À l’occasion des 115 ans d’Echo-Magazine, la bibliothèque André Malraux accueille Françoise Chastel, directrice du journal et Wafae Ababou, chargée de communication. Venez participer à cette rencontre et échanger en langue des signes.

Cette rencontre prendra la forme d’une présentation du journal avec un débat. Une grande place sera laissée aux questions du public, afin de laisser aux participants l’opportunité d’échanger avec les intervenantes.

En guise d’introduction, Jean-Claude Boursin présentera l’association Presse Édition Surdité (PES) qui gère le journal et dont il est le président.

Depuis 115 ans…

C’est en

janvier 1908 que paraissait le N° 1 de l’Écho de Famille, le bulletin

trimestriel créé par le directeur de l’Institution des sourds-muets de

Poitiers, Alexandre Lemesle.

Son

objectif était de faire le lien avec les anciens élèves et continuer auprès

d’eux l’action éducative de l’école, dans un esprit chrétien.

Que de

changements depuis cette date ! Comment ce modeste bulletin a-t-il pu

devenir un mensuel, lu aussi bien par les Sourds que par les Entendants ?

Comment les

générations ont-elles pu être fidèles à l’objectif d’Alexandre Lemesle, et se

transmettre le relais, de rédacteurs en rédacteurs ?

C’est toute

une épopée que vous allez suivre, l’histoire de la Communauté des Sourds

écrite dans les pages d’Écho Magazine, notre patrimoine à tous !

Deux interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement. Le conférence aura lieu en salle Molière, au rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Françoise Chastel est née en 1939 et devenue sourde à l’âge

de six ans. Après des études primaires

dans une institution de jeunes sourds, elle devient professeur de couture puis éducatrice

technique spécialisée pour jeunes sourds au CESDA de Montpellier, puis à l’école intégrée Danielle Casanova

d’Argenteuil (95).

Très engagée dans la vie associative, elle a toujours milité pour l’accessibilité des personnes sourdes. Actuellement directrice de publication et rédactrice en chef d’Echo-Magazine, elle participe activement à l’information de la communauté sourde. Mère de deux filles entendantes, grand-mère et arrière-grand-mère, elle habite Montpellier.

Françoise Chastel est chevalier des Palmes académiques et chevalier de la Légion d’honneur.



Wafae Ababou est arrivée en France en 2003. Sourde de naissance, elle a appris la langue des signes française dès ses 7 ans. A 8 ans, elle joue dans une pièce de théâtre et participe deux ans plus tard au tournage du documentaire L’œil et la main. Elle a participé plusieurs fois au Festival Sourd métrage avec succès.

Wafae est actuellement étudiante à l’Ecole de Théâtre Universelle (ETU) et aussi, elle est en 2ème année de Traduction, Interprétation en Langue des Signes (D-TIM) à l’Université Jean Jaurès de Toulouse. En parallèle, elle pratique le chansigne, écrit des poésies.

Depuis 2021, elle est chansigneuse dans la compagnie Singulier Pluriel, comédienne dans la compagnie Théâtre Forum en Langue des Signes et poètesse.

Elle est maintenant présentatrice dans l’association Echo-Magazine.

Jean-Claude Boursin, sourd profond et président de l’association Presse Édition Surdité (PES) qui gère l’Echo Magazine, commence sa carrière come menuisier-ébéniste. Par la suite, grâce à la mise en place d’un système d’interprétariat LSF/Français, il parvient à boucler à l’université de Rennes une licence en

sciences de l’éducation et à rédiger un mémoire dont le titre

sonne un peu comme un défi : « La langue des signes comme

support pédagogique pour éradiquer l’illettrisme ». L’illettrisme chez les

sourds a été son combat ! Donnant des cours dans des universités et des associations de sourds, il apparaît comme un modèle : grâce à la langue des signes, dépasser

l’illettrisme et même faire des études est possible pour les sourds !

