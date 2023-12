Francky adventure, maison hantée itinérante 114T Avenue des Martyrs de la Résistance Rouen, 3 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Francky Adventure – Haunted House est de retour les 15 et 16 décembre 2023 au Jardin des Plantes de ROUEN.

Un Noël des plus cauchemardesque vous attend le temps d’un parcours insoutenable. Des monstres par milliers vous feront passer un moment affreusement magique que vous n’oublierez pas !

La billetterie sera mise en ligne le vendredi 1er décembre à 11h

ATTENTION: Déconseillé aux moins de 12 ans.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

114T Avenue des Martyrs de la Résistance Jardin des plantes

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



Francky Adventure – Haunted House returns to ROUEN’s Jardin des Plantes on December 15 and 16, 2023.

A nightmarish Christmas awaits you during this unbearable journey. Monsters by the thousands will give you a frightfully magical time that you won’t forget!

Tickets go on sale on Friday, December 1 at 11 a.m

WARNING: Not recommended for children under 12

Francky Adventure – Haunted House vuelve al Jardin des Plantes de ROUEN los días 15 y 16 de diciembre de 2023.

Una Navidad de pesadilla le espera durante este viaje insoportable. Miles de monstruos le harán pasar un rato terroríficamente mágico que no olvidará

Las entradas salen a la venta el viernes 1 de diciembre a las 11.00 h

ADVERTENCIA: No recomendado para menores de 12 años

Francky Adventure – Haunted House ist am 15. und 16. Dezember 2023 wieder im Jardin des Plantes in ROUEN zu sehen.

Ein alptraumhaftes Weihnachtsfest erwartet Sie während eines unerträglichen Parcours. Tausende von Monstern werden Ihnen eine schrecklich magische Zeit bescheren, die Sie nicht vergessen werden!

Der Ticketverkauf wird am Freitag, den 1. Dezember um 11 Uhr online gehen

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet

Mise à jour le 2023-11-29 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES