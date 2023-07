Festival Vibrations 114B Av. des Martyrs de la Résistance Rouen, 19 août 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour cette 9e édition la scène de l’Orangerie du Jardin des Plantes laissera place aux groupes régionaux, offrant comme chaque année, avec le complément des groupes nationaux, une programmation colorée et chaleureuse. Les bals pour leur convivialité, les Musiques des Mondes et des Temps pour la découverte et le voyage, mais aussi le Jazz, le Rap, la Chanson, le Swing… le mélange des genres, comme toujours et les rencontres !

Au programme, des artistes d’ici et d’ailleurs : Les musiques à Ouïr, Vibr’Ateliers, Lucien et les Arpettes, Boris Viande, Captain Sparks & Royal Company, Paamath Trio….

Des Vibr’Ateliers autour du bien-être et de la découverte (massages, soins du visage, yoga, cirque, lectures et contes, éveil et création musicale, atelier carton / bois…)

Et le Vibra’Food, un espace convivial de restauration qui propose une carte diversifiée à base de bons produits locaux..

Vendredi 2023-08-19 17:30:00 fin : 2023-08-27 . .

114B Av. des Martyrs de la Résistance Jardin des Plantes

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



For this 9th edition, the stage of the Orangerie du Jardin des Plantes will give way to regional groups, offering as every year, with the complement of national groups, a colorful and warm programming. Bals for their conviviality, Musiques des Mondes et des Temps for discovery and travel, but also Jazz, Rap, Chanson, Swing? the mix of genres, as always, and encounters!

On the program, artists from near and far: Les musiques à Ouïr, Vibr?Ateliers, Lucien et les Arpettes, Boris Viande, Captain Sparks & Royal Company, Paamath Trio?

Vibr’Ateliers for well-being and discovery (massages, facials, yoga, circus, readings and storytelling, early-learning and musical creation, cardboard/wood workshop, etc.)

And Vibra’Food, a convivial restaurant offering a varied menu based on local produce.

Para esta 9ª edición, el escenario de la Orangerie du Jardin des Plantes se cederá a los grupos regionales, que ofrecerán un programa colorista y cálido como cada año, al que se añadirán grupos nacionales. Danzas por su convivialidad, Músicas de los Mundos y de los Tiempos para descubrir y viajar, pero también Jazz, Rap, Chanson, Swing… la mezcla de géneros, como siempre, ¡y encuentros!

En el programa, artistas de cerca y de lejos: Les musiques à Ouïr, Vibr?Ateliers, Lucien et les Arpettes, Boris Viande, Captain Sparks & Royal Company, Paamath Trio?

Vibr’Ateliers para promover el bienestar y el descubrimiento (masajes, tratamientos faciales, yoga, circo, lecturas y cuentacuentos, aprendizaje precoz y creación musical, taller de cartón/madera, etc.)

Y Vibra’Food, un restaurante convivial que ofrece una carta variada basada en buenos productos locales.

Ausgabe wird die Bühne der Orangerie des Jardin des Plantes den regionalen Gruppen Platz machen, die wie jedes Jahr zusammen mit den nationalen Gruppen ein buntes und herzliches Programm bieten. Die Bälle stehen für Geselligkeit, die Musik der Welten und Zeiten für Entdeckungen und Reisen, aber auch Jazz, Rap, Chanson, Swing? die Mischung der Genres, wie immer, und die Begegnungen!

Auf dem Programm stehen Künstler von hier und anderswo: Les musiques à Ouïr, Vibr?Ateliers, Lucien et les Arpettes, Boris Viande, Captain Sparks & Royal Company, Paamath Trio?

Vibr’Ateliers zum Wohlfühlen und Entdecken (Massagen, Gesichtsbehandlungen, Yoga, Zirkus, Lesungen und Märchen, musikalische Früherziehung und Kreation, Karton-/Holzwerkstatt…)

Und das Vibra’Food, ein gemütliches Restaurant, das eine abwechslungsreiche Speisekarte mit lokalen Produkten anbietet.

