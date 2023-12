Portes Ouvertes de Noël 1149, route de Vivier Beausemblant, 1 décembre 2023, Beausemblant.

Beausemblant,Drôme

Venez vivre une journée magique sous le signe de la fête et de la convivialité au Domaine La Bonne Étoile. Nous sommes ravis de vous inviter à notre événement spécial Noël, où vous découvrirez une multitude d’idées pour égayer vos fêtes de fin d’année..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 . .

1149, route de Vivier Château La Bonne Etoile

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a magical day of festivities and conviviality at Domaine La Bonne Étoile. We’re delighted to invite you to our special Christmas event, where you’ll discover a host of ideas to brighten up your festive season.

Venga a disfrutar de un día mágico de fiesta y convivencia en el Domaine La Bonne Étoile. Estamos encantados de invitarle a nuestro evento especial de Navidad, donde descubrirá un montón de ideas para alegrar su temporada festiva.

Erleben Sie einen magischen Tag im Zeichen des Festes und der Geselligkeit auf der Domaine La Bonne Étoile. Wir freuen uns, Sie zu unserer speziellen Weihnachtsveranstaltung einladen zu dürfen, bei der Sie eine Vielzahl von Ideen entdecken werden, um Ihre Feiertage aufzuhellen.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche