FÊTE DE LA MUSIQUE 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Catégories d’Évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges FÊTE DE LA MUSIQUE 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 21 juin 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges Concert par K’Danse. Buvette, fringales salées.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. 0 EUR.

1145 RD 73 Parking de la Mairie

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Concert by K’Danse. Refreshment bar, savoury snacks. Concierto de K’Danse. Bar de refrescos, aperitivos salados. Konzert von K’Danse. Getränkestand, salzige Snacks. Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Vosges Autres Lieu 1145 RD 73 Adresse 1145 RD 73 Parking de la Mairie Ville Ban-sur-Meurthe-Clefcy Departement Vosges Lieu Ville 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy

1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-sur-meurthe-clefcy/

FÊTE DE LA MUSIQUE 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 2023-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 21 juin 2023