les AAAA aux Harengades de Fort-Mahon 1140 rue de l’Authie, Fort-Mahon-Plage (80)

les AAAA aux Harengades de Fort-Mahon 1140 rue de l’Authie, Fort-Mahon-Plage (80), 18 novembre 2022, . les AAAA aux Harengades de Fort-Mahon Vendredi 18 novembre, 19h30 1140 rue de l’Authie, Fort-Mahon-Plage (80)

0

organisé par compagnie AMUSéON 1140 rue de l’Authie, Fort-Mahon-Plage (80) Bar les Portes de l’Authie 1140 rue de l’Authie, 80120 Fort-Mahon-Plage, France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2202624833242715/?ref=newsfeed »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39212 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] l’atelier d’accordéons de la compagnie AMUSéON en animation dans les réjouissantes vapeurs de frites et de harengs grillés ! La réservation n’est pas nécessaire : venez en famille ! https://www.facebook.com/events/2202624833242715/?ref=newsfeed source : événement les AAAA aux Harengades de Fort-Mahon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T19:30:00+01:00

2022-11-18T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 1140 rue de l'Authie, Fort-Mahon-Plage (80) Adresse Bar les Portes de l'Authie 1140 rue de l'Authie, 80120 Fort-Mahon-Plage, France Age maximum 110 lieuville 1140 rue de l'Authie, Fort-Mahon-Plage (80)

1140 rue de l'Authie, Fort-Mahon-Plage (80) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//