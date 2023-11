Marché de Noël des artisans 114 Rue du Col de Fouchy Fouchy, 9 décembre 2023, Fouchy.

Fouchy,Bas-Rhin

Artisans et créateurs vous présentent leur savoir faire. Faites le plein d’idées cadeaux « made in Fouchy »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

114 Rue du Col de Fouchy

Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est



Craftsmen and designers present their know-how. Stock up on gift ideas « made in Fouchy ».

Artesanos y diseñadores muestran sus conocimientos. Hazte con ideas para regalar « made in Fouchy ».

Kunsthandwerker und Designer präsentieren Ihnen ihr Können. Füllen Sie Ihren Vorrat an Geschenkideen « made in Fouchy » auf.

