Marché de Noël 114 RUE DE L’ÉTANG Brocas, 1 décembre 2023, Brocas.

Brocas,Landes

Ouverture à partir de 10h, divers exposants seront présents.

A partir de 14h, arrivée du Père Noël le samedi jusqu’au dimanche.

Possibilité de poster sa lettre au Père Noël.

Animation pour les enfants et possibilité de Photos.

A 18h00, concours de soupe le samedi..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

114 RUE DE L’ÉTANG LA MAISON DU MAITRE DE FORGES

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Opening at 10 am, various exhibitors will be present.

From 2 p.m., Santa Claus arrives from Saturday to Sunday.

Mail your letter to Santa.

Children’s entertainment and photo opportunities.

At 6pm, soup competition on Saturday.

A partir de las 10 de la mañana estarán presentes diversos expositores.

A partir de las 14.00 horas, Papá Noel llegará de sábado a domingo.

Podrá enviar su carta a Papá Noel.

Entretenimiento para niños y oportunidad de hacerse fotos.

Concurso de sopas a las 18.00 horas del sábado.

Eröffnung ab 10 Uhr, verschiedene Aussteller werden anwesend sein.

Ab 14 Uhr, Ankunft des Weihnachtsmanns am Samstag bis Sonntag.

Möglichkeit, seinen Brief an den Weihnachtsmann abzuschicken.

Animation für Kinder und Möglichkeit für Fotos.

Um 18 Uhr findet am Samstag ein Suppenwettbewerb statt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Cœur Haute Lande