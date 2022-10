114 Cie Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistre

30 quai de Léon Le Family Landerneau Finistre

2022-11-30 20:00:00

« À qui les secrets de famille font-ils du bien ? » Parpaing, c'est l'histoire d'un parcours. Celui de l'enfant qui, quoi qu'il arrive, se réveille les matins parce qu'il y a forcément un demain. Celui du jeune adulte qui doit décider de comment se présenter au monde parce qu'il faut bien être quelqu'un. Celui d'un jeune homo dans une petite ville du centre de la France qui croit que pédé est le seul mot approprié pour parler de son amour. D'étape en étape nous accompagnons cet homme en devenir, qui construit son identité, parpaing après parpaing. Mais que se passe-t-il lorsque ce que l'on a choisi d'être ne colle plus avec la réalité que l'on découvre ?

