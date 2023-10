TERRASSE BLEUE – CAVE COOPÉRATIVE DE SÉRIGNAN 114 Avenue Roger Audoux Sérignan, 1 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

La Cave Coopérative de Sérignan illuminera durant tout le mois de novembre sa terrasse en bleue en soutient aux hommes atteints du cancer de la prostate. Un pourcentage des ventes sera reversé auprès d’un institut pour aider les personnes touchées par ce cancer..

2023-11-01 fin : 2023-11-30 . .

114 Avenue Roger Audoux

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Throughout November, the Cave Coopérative de Sérignan will be lighting up its terrace in blue in support of men with prostate cancer. A percentage of sales will be donated to an institute to help those affected by this cancer.

Durante todo el mes de noviembre, la Cave Coopérative de Sérignan iluminará de azul su terraza en apoyo a los hombres con cáncer de próstata. Un porcentaje de las ventas se donará a un instituto de ayuda a las personas afectadas por este cáncer.

Die Cave Coopérative de Sérignan beleuchtet den ganzen November über ihre Terrasse in Blau, um Männer mit Prostatakrebs zu unterstützen. Ein Teil des Umsatzes wird an ein Institut gespendet, um Menschen zu helfen, die von diesem Krebs betroffen sind.

