ATELIERS OCTOBRE ROSE – CAVE COOPÉRATIVE DE SÉRIGNAN 114 Avenue Roger Audoux Sérignan, 28 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Une journée d’ateliers (6) autour de la prévention du cancer du sein avec Bélise. « La prévention avec l’autopalpation mammaire » ou encore « La diététique » ….

2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

114 Avenue Roger Audoux

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A day of workshops (6) on breast cancer prevention with Bélise. « Prevention with breast self-calpation » and « Dietetics » …

Jornada de talleres (6) sobre la prevención del cáncer de mama con Bélise. « Prevención mediante autoexploración mamaria » y « Dietética »…

Ein Tag voller Workshops (6) rund um die Brustkrebsprävention mit Bélise. « Prävention mit der Brustselbstuntersuchung » oder auch « Ernährungslehre » …

