Chrysanthème et peau de fleur 114 Avenue des Martyrs de la Résistance Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

La tradition du chrysanthème à la Ville de Rouen remonte au début des années 1920 avec la mise en culture de nouvelles silhouettes de fleurs, la création de variétés et des expositions spectaculaires dans l’Orangerie et sur la place de la cathédrale. L’exposition 2023 est consacrée au chrysanthème vu, dessiné et entouré par Paatrice Marchand, nouvel artiste en résidence au Jardin des plantes. Paatrice sait lire, écrire et dessiner dans plusieurs langues imaginaires sur tout support possible et imaginable.

Rendez-vous :

– Jeudi 11 novembre de 11 h 11 à 14 h 11 : atelier sérigraphie tout public avec Paatrice Marchand. Rdv à la serre-atelier.

Entrée libre.

– Samedi 7 octobre à 15 h : visite commentée du parcours « Jardin des plantes ».

Inscriptions : automnecurieux.fr.

Vendredi 2023-10-21 fin : 2023-11-26 . .

114 Avenue des Martyrs de la Résistance

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



The City of Rouen?s chrysanthemum tradition dates back to the early 1920s, with the cultivation of new flower silhouettes, the creation of new varieties and spectacular exhibitions in the Orangerie and on Cathedral Square. The 2023 exhibition is devoted to chrysanthemums as seen, drawn and surrounded by Paatrice Marchand, the Jardin des Plantes? new artist-in-residence. Paatrice can read, write and draw in several imaginary languages on every conceivable medium.

Rendezvous :

– Thursday, November 11, 11:11 a.m. to 2:11 p.m.: Screen-printing workshop for the general public with Paatrice Marchand. Meet at the greenhouse-workshop.

Free admission.

– Saturday, October 7, 3 p.m.: guided tour of the « Jardin des plantes » trail.

Registration: automnecurieux.fr

La tradición del crisantemo en la ciudad de Ruán se remonta a principios de los años veinte, con el cultivo de nuevas formas florales, la creación de nuevas variedades y espectaculares exposiciones en la Orangerie y en la plaza de la catedral. La exposición 2023 está dedicada al crisantemo visto, dibujado y rodeado por Paatrice Marchand, nueva artista residente en el Jardin des plantes. Paatrice sabe leer, escribir y dibujar en varios idiomas imaginarios sobre todos los soportes imaginables.

Fechas:

– Jueves 11 de noviembre de 11.11 a 14.11 h: taller de serigrafía para el público en general con Paatrice Marchand. Encuentro en el invernadero-taller.

Entrada gratuita.

– Sábado 7 de octubre a las 15.00 h: visita guiada por el sendero « Jardin des plantes ».

Inscripciones: automnecurieux.fr

Die Chrysanthementradition der Stadt Rouen reicht bis in die frühen 1920er Jahre zurück. Damals wurden neue Blumensilhouetten gezüchtet, neue Sorten kreiert und spektakuläre Ausstellungen in der Orangerie und auf dem Platz vor der Kathedrale veranstaltet. Die Ausstellung 2023 widmet sich der Chrysantheme, gesehen, gezeichnet und umgeben von Paatrice Marchand, der neuen Artist in Residence im Jardin des Plantes. Paatrice kann in mehreren Fantasiesprachen lesen, schreiben und zeichnen, und zwar auf allen möglichen und unmöglichen Medien.

Termin:

– Donnerstag, 11. November, 11.11-14.11 Uhr: Siebdruck-Workshop für jedermann mit Paatrice Marchand. Rdv im Gewächshaus-Atelier.

Der Eintritt ist frei.

– Samstag, 7. Oktober, 15 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Rundgangs « Jardin des plantes ».

Anmeldungen: automnecurieux.fr

