Simili – Fred Margueron 114 Avenue des Martyrs de la Résistance Rouen, 23 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour son exposition au Jardin des plantes, Fred Margueron propose une nouvelle série de photographies réalisées lors de sa résidence estivale. À partir d’objets récoltés, de paysages capturés, Fred compose, sous une forme évoquant l’inventaire. Cette série met en scène une nouvelle réalité, une ré-interprétation du paysage des bords de Seine, à l’aide d’artefacts s’évertuant à imiter la flore locale.

Rendez-vous :

– Samedi 23 septembre à partir de 15 h : journée inaugurale avec des ateliers de pratique artistique, vernissage à 18 h et concert de Suzy 2 à 19 h. Rdv devant le Pavillon.

– Samedi 7 octobre à 15 h : visite commentée du parcours « Jardin des plantes ».

Inscriptions : automnecurieux.fr.

Vendredi 2023-09-23 fin : 2023-11-05 . .

114 Avenue des Martyrs de la Résistance

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



For his exhibition at the Jardin des plantes, Fred Margueron presents a new series of photographs taken during his summer residency. Using collected objects and captured landscapes, Fred composes, in a form reminiscent of an inventory. The series depicts a new reality, a reinterpretation of the landscape along the banks of the Seine, using artifacts that strive to mimic local flora.

Rendezvous :

– Saturday, September 23 from 3 pm: opening day with art workshops, vernissage at 6 pm and Suzy 2 concert at 7 pm. Meeting point in front of the Pavillon.

– Saturday, October 7 at 3 pm: guided tour of the « Jardin des plantes » trail.

Registration: automnecurieux.fr

Para su exposición en el Jardin des plantes, Fred Margueron presenta una nueva serie de fotografías tomadas durante su residencia de verano. A partir de objetos que ha recogido y paisajes que ha capturado, Fred compone una serie de imágenes en forma de inventario. La serie presenta una nueva realidad, una reinterpretación del paisaje de las orillas del Sena, utilizando artefactos que tratan de imitar la flora local.

Fechas:

– Sábado 23 de septiembre a partir de las 15.00 horas: jornada de inauguración con talleres artísticos, preestreno a las 18.00 horas y concierto de Suzy 2 a las 19.00 horas. Punto de encuentro frente al Pavillon.

– Sábado 7 de octubre a las 15.00 h: visita guiada por el sendero « Jardin des plantes ».

Inscripciones: automnecurieux.fr

Für seine Ausstellung im Jardin des plantes präsentiert Fred Margueron eine neue Serie von Fotografien, die während seines Sommeraufenthalts entstanden sind. Aus gesammelten Objekten und eingefangenen Landschaften komponiert Fred in einer Form, die an eine Bestandsaufnahme erinnert. Die Serie inszeniert eine neue Realität, eine Neuinterpretation der Landschaft am Ufer der Seine, mit Hilfe von Artefakten, die sich bemühen, die lokale Flora nachzuahmen.

Termin:

– Samstag, 23. September, ab 15 Uhr: Eröffnungstag mit Workshops zur künstlerischen Praxis, Vernissage um 18 Uhr und Konzert von Suzy 2 um 19 Uhr. Treffpunkt vor dem Pavillon.

– Samstag, 7. Oktober um 15 Uhr: Kommentierte Führung durch den Parcours « Jardin des plantes ».

Anmeldungen: automnecurieux.fr

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche