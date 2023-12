DON DU SANG 114 Avenue de la Bigorre Montréjeau, 20 décembre 2023 12:30, Montréjeau.

Montréjeau,Haute-Garonne

Rejoignez et devenez donneur de sang.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:15:00. .

114 Avenue de la Bigorre SALLE DES FETES

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie



Join us and become a blood donor

Hágase donante de sangre

Machen Sie mit und werden Sie Blutspender

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE