Fête du cheval – Lacanau Equi-Passion 114 Avenue de Bordeaux Lacanau, 23 septembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Fête de cheval avec dès 14 h portes ouvertes avec baptêmes poney, tours de calèche, visites du centre équestre, renseignements. A partir de 16 h 30 animations équestres.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:30:00. .

114 Avenue de Bordeaux Centre équestre Lacanau Equi-Passion

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Horse festival with open house from 2 p.m. with pony rides, carriage rides, tours of the equestrian center, information. From 4:30 p.m.: equestrian entertainment

Fiesta del caballo con puertas abiertas a partir de las 14.00 h con paseos en poni, en carruaje, visitas al centro ecuestre e información. A partir de las 16.30 h, actos ecuestres

Pferdefest mit ab 14 Uhr Tag der offenen Tür mit Ponytaufen, Kutschfahrten, Besichtigungen des Reitzentrums, Informationen. Ab 16.30 Uhr Reitanimationen

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Médoc Atlantique