Automne à la Ferme des Abeilles de la Picherie 1137 route des Brandes Montpon-Ménestérol, 28 octobre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Automne à la Ferme les Abeilles de la Picherie : portes ouvertes, visite de l’exploitation, parcours du sentier des abeilles, visite du gîte, dégustation de miel, crêpes au miel – 06 86 47 17 19.

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

1137 route des Brandes La Picherie

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Automne à la Ferme les Abeilles de la Picherie: open house, tour of the farm, bee trail, visit to the gîte, honey tasting, honey crêpes – 06 86 47 17 19

Automne à la Ferme les Abeilles de la Picherie: jornada de puertas abiertas, visita de la granja, recorrido apícola, visita de la casa rural, degustación de miel, crêpes de miel – 06 86 47 17 19

Herbst auf der Ferme les Abeilles de la Picherie: Tag der offenen Tür, Besichtigung des Betriebs, Rundgang auf dem Bienenpfad, Besichtigung der Unterkunft, Honigverkostung, Crêpes mit Honig – 06 86 47 17 19

Mise à jour le 2023-09-27 par Vallée de l’Isle