Villeneuve-les-Corbières Sensibilisation au dépistage des cancers 11360 villeneuve les corbières Villeneuve-les-Corbières, 16 novembre 2023, Villeneuve-les-Corbières. Sensibilisation au dépistage des cancers Jeudi 16 novembre, 17h30 11360 villeneuve les corbières Conférence avec Docteur Valentin du centre de coordination des dépistages des cancers 11360 villeneuve les corbières foyer municipal Villeneuve-les-Corbières 11360 Aude Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T17:30:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Aude, Villeneuve-les-Corbières Autres Lieu 11360 villeneuve les corbières Adresse foyer municipal Ville Villeneuve-les-Corbières Departement Aude Lieu Ville 11360 villeneuve les corbières Villeneuve-les-Corbières latitude longitude 42.977093;2.77539

