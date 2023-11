2ème salon « Livres aux Jardins » 113, Promenade des Anglais Nice, 2 décembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Au cœur de l’hiver, le Palais de l’Agriculture ouvre ses portes à la deuxième édition du Salon ‘Livres aux Jardins’, parrainé par Jean Mus, architecte-paysagiste..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

113, Promenade des Anglais Palais de l’Agriculture

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the middle of winter, the Palais de l’Agriculture opens its doors to the second ‘Livres aux Jardins’ show, sponsored by landscape architect Jean Mus.

En pleno invierno, el Palacio de la Agricultura abre sus puertas a la segunda edición del salón « Livres aux Jardins », patrocinado por el paisajista Jean Mus.

Im Herzen des Winters öffnet der Palais de l’Agriculture seine Türen für die zweite Ausgabe des Salons « Livres aux Jardins » (Bücher in Gärten), der unter der Schirmherrschaft des Landschaftsarchitekten Jean Mus steht.

