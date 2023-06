FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT BERTHEVIN : DES LIONS POUR DES LIONS 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin Saint-Berthevin Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Berthevin FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT BERTHEVIN : DES LIONS POUR DES LIONS 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin, 17 juin 2023, Saint-Berthevin. Saint-Berthevin,Mayenne Des lion pour des lions.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

113 Avenue de la Libération

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire



Lions for lions Leones por leones Löwen für Löwen Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Berthevin Autres Lieu 113 Avenue de la Libération Adresse 113 Avenue de la Libération Ville Saint-Berthevin Departement Mayenne Lieu Ville 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin

113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-berthevin/

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT BERTHEVIN : DES LIONS POUR DES LIONS 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin 2023-06-17 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT BERTHEVIN : DES LIONS POUR DES LIONS 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin 113 Avenue de la Libération Saint-Berthevin 17 juin 2023