Exposition de Katia Weyher au Best Western 113 avenue André Breton Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Exposition des œuvres de Katia Weyher.

Vernissage le vendredi 1° décembre à 18h00, soirée animée par Jérôme Pimentel autour d’une sélection de produits gastronomiques du Portugal..

2023-12-01 fin : 2024-01-30 . EUR.

113 avenue André Breton Best Western

Cahors 46000 Lot Occitanie



Exhibition of works by Katia Weyher.

Opening on Friday December 1 at 6:00 pm, hosted by Jérôme Pimentel and featuring a selection of gastronomic products from Portugal.

Exposición de obras de Katia Weyher.

Inauguración el viernes 1 de diciembre a las 18:00, a cargo de Jérôme Pimentel y con una selección de productos gastronómicos de Portugal.

Ausstellung der Werke von Katia Weyher.

Vernissage am Freitag, den 1. Dezember um 18.00 Uhr, von Jérôme Pimentel moderierter Abend mit einer Auswahl an gastronomischen Produkten aus Portugal.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cahors – Vallée du Lot