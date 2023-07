Journées du patrimoine à l’arboretum 1125 route de l’Arboretum Espartignac Catégories d’Évènement: Corrèze

Espartignac Journées du patrimoine à l’arboretum 1125 route de l’Arboretum Espartignac, 16 septembre 2023, Espartignac. Espartignac,Corrèze Thème : « Le patrimoine vivant » .

De 14h30 à 19h – sans inscription – payant..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

1125 route de l’Arboretum

Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Theme: « Living heritage ».

2.30pm to 7pm – no registration required – fee payable. Tema: « Patrimonio vivo ».

De 14.30 a 19.00 h. – inscripción gratuita. Thema: « Das lebendige Kulturerbe » .

