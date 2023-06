Soirée concert et danse : Carte Blanche au Prieuré 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, 30 juin 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Rendez-vous dans les jardins du prieuré pour partager une belle soirée de danse accompagnée de nombreux musiciens en live ! Buvette et snack..

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

1125 Route de Charrière Charrière

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us in the priory gardens for an evening of dancing and live music! Refreshment bar and snack bar.

Acompáñenos en los jardines del priorato para disfrutar de una velada de baile amenizada por músicos en directo Refrescos y aperitivos.

Treffen Sie sich in den Gärten des Priorats, um einen schönen Tanzabend zu teilen, der von zahlreichen Live-Musikern begleitet wird! Getränke und Snacks.

