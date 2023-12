Hors les Murs – Que reste-t-il de nos amours… 112 rue Gambetta Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Hors les Murs – Que reste-t-il de nos amours… 112 rue Gambetta Royan, 19 décembre 2023, Royan.

2023-12-19 20:00:00

fin : 2023-12-19 Les ensembles de violoncelle ouvrent la soirée sur le thème de l’amour, entrainant avec eux la classe de chant lyrique et la chorale adultes..

Les ensembles de violoncelle ouvrent la soirée sur le thème de l'amour, entrainant avec eux la classe de chant lyrique et la chorale adultes.

112 rue Gambetta Salle Jean Gabin

Royan 17200

