CONCERT DES ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 112 route de verdun, 27 juin 2023, Terville.

Terville,Moselle

L’école de musique vous invite à son concert de fin d’année des élèves.. Tout public

Mardi 2023-06-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-27 . 0 EUR.

112 route de verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



The music school invites you to its end-of-year concert.

La escuela de música le invita a su concierto de fin de curso.

Die Musikschule lädt Sie zu ihrem Jahresabschlusskonzert der Schüler ein.

Mise à jour le 2023-05-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME