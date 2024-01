Trempl’Hinx invite BABARIZDEAD, punk et rock à la fois 112 route de Dax Hinx, mercredi 11 décembre 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 18:00:00

fin : 2024-12-11 19:00:00

Si pour les moins jeunes ce nom rappelle une époque où le punk faisait éclore le meilleur de lui-même, Babarizdead est avant la rencontre de 4 musiciens aux influences musicales diverses (rock’n’roll-garage-punk-blues).

Babarizdead c’est une écriture musicale au service de textes qui parlent encore d’amour. C’est le cœur qui drive. La pulsation qui en sort dit et affirme que, même longtemps après la fin de l’innocence, l’envie d’en découdre avec le monde est restée intacte.

Sans ressembler à aucun autre, Babarizdead « is alive »

Si pour les moins jeunes ce nom rappelle une époque où le punk faisait éclore le meilleur de lui-même, Babarizdead est avant la rencontre de 4 musiciens aux influences musicales diverses (rock’n’roll-garage-punk-blues).

Babarizdead c’est une écriture musicale au service de textes qui parlent encore d’amour. C’est le cœur qui drive. La pulsation qui en sort dit et affirme que, même longtemps après la fin de l’innocence, l’envie d’en découdre avec le monde est restée intacte.

Sans ressembler à aucun autre, Babarizdead « is alive »

EUR.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Terres de Chalosse