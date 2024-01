Opéra La Traviata « Les dessous révélés » 112 route de Dax Hinx, vendredi 15 novembre 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 20:30:00

fin : 2024-11-15 22:30:00

À travers une combinaison exquise de grands airs d’opéra et d’une mise en scène empreinte d’humour, OpéraBulles permet la découverte des secrets et des histoires cachées derrière l’opéra de Giuseppe Verdi, « La Traviata ». Le spectateur devient témoin des drames passionnés, des intrigues captivantes et des personnages complexes qui ont fait de « La Traviata » un chef-d’œuvre incontournable de l’opéra. 10 artistes sur scène, pour cette création qui enchantera les amateurs d’opéra et les novices à la recherche d’une soirée pleine de surprises et de découvertes.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Terres de Chalosse