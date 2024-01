Agnès BIHL : La Chanson 112, route de Dax Hinx, samedi 5 octobre 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 20:30:00

fin : 2024-10-05 22:30:00

Auteur Interprète à part dans la scène française, romancière et écrivaine engagée, Agnès Bihl sillonne la France depuis 20 ans pour porter ses chansons, ses amours et ses colères. Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait ou Charles Aznavour, elle a rencontré un succès grandissant et continue d’étonner par sa plume belle et rebelle.

Elle est l’une des figures marquantes et incontournables de la chanson à texte. Femme de son époque et à fleur de peau, Agnès Bihl est, avant tout, une grande humaniste qui continue de s’émouvoir et sait dépeindre une société dont les travers l’indignent autant que les espoirs la soulèvent. Frondeuse, pleine d’humour, politiquement incorrecte, elle est comme ça, Agnès Bilh, sans filtre, sans fard, et sacrément attachante.

EUR.

112, route de Dax POLE CULTUREL

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Terres de Chalosse