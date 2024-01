Blues Spirit – Soirée de cloture 112 route de Dax Hinx, samedi 31 août 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 20:30:00

fin : 2024-08-31 23:59:00

Neal Black & the Healers et en intro The Blue-Footed Boobies

Originaire du Texas, Neal Black est l’un des chanteurs guitaristes les plus importants de la scène blues-rock actuelle, avec son blues puissant et groovy, lorgnant vers le heavy rock des 1970’s. Neal Black, de sa voix grave et éraillée de troubadour, chante l’Amérique du vieux Sud, de Mexico à New York, et remonte le Mississippi depuis La Nouvelle-Orléans. L’EVENEMENT DU BLUES SPIRIT 2024 !!!

The Blue-Footed Boobies, band boogie-blues, c’est le chanteur à la voix rauque et guitariste Ronan dit one-man-band, l’harmoniciste virtuose Marko Balland, le bassiste Pascal Blanc (fidèle musicien de Soprano) et le batteur Guillaume Dupré (créateur du groupe métal français ETHS). La fusion de ces 4 musiciens authentiques débouche sur un blues tantôt boogie, tantôt rock and roll voire même heavy blues-rock sudiste.

112 route de Dax POLE CULTUREL

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Terres de Chalosse