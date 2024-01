Blues Spirit : Soirée d’ouverture 112, route de Dax Hinx, vendredi 30 août 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-30 23:59:00

SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS et en intro KEEP on GROOVIN!!!

Groupe de scène par excellence, les Shaolin Temple Defenders brûlent les planches, depuis plus de vingt ans. Ils sont les représentants français de la nouvelle scène Soul internationale. Entre Funk torride et Soul soyeuse, leur musique s’inspire fortement du Rhythm and Blues des 60’s et 70’s avec également une influence Rock et Hip-Hop. Leur show est survitaminé, plus engagé et plus festif que jamais ! Les Shaolin Temple Defenders à Blues Spirit, ça va bouger !

La recette de Keep On Groovin ? Prenez 3 cuivres, ajoutez 2 guitares dont 1 chanteur, 1 basse et 1 batterie, laissez mijoter 2 à 3 saisons et écoutez. Keep on Groovin, KOG pour les intimes, ce sont 7 mercenaires, biberonnés au son du Blues, de la Soul et de la Funk Music, dès leur plus tendre enfance. KOG is good for you* *en anglais dans le texte

EUR.

112, route de Dax Pôle Culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Terres de Chalosse