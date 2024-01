ABONNEMENT BLUES SPIRIT 112 route de Dax Hinx, vendredi 30 août 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-31 23:59:00

2 Jours de pur BLUES avec 6 concerts dont 2 gratuits + expositions Blues en libre accès + dîner des Producteurs

30/8/2024 KEEP ON GROOVIN + SHAOLIN TEMPLE DEFENDER

31/8/2024 GRATUIT : GUITAL BIG TRIO + TEDDY COSTA & the Lobby Boys

Expositions diverses Blues

Dîner des Producteurs : Magret, Magret Rossini, Chipirons à la Basquaise.

The BLUE-FOOTED BOOBIES + NEAL BLACK & The HEALERS

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Terres de Chalosse