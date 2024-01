JAZZ : BIG BAND COTE SUD « Quincy Jones Swing Project » 112 route de Dax Hinx, samedi 15 juin 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 18:00:00

fin : 2024-06-15 19:15:00

Le Big Band Côte Sud (BBCS) est une référence ! Sous la direction de Pascal Drapeau, trompettiste et arrangeur de grand talent, voici qu’après l’album Singers dédié aux grands crooners et 2 albums Latin Jazz, Latin et « Hasta Siempre Beny », le Big Band Côte Sud retourne à ses premières amours avec son nouveau projet à la découverte d’un géant du Jazz : « Quincy Jones Swing Project ». Son répertoire pour Big Band est à redécouvrir.

Après les orchestres de Cout Basie, Duke Ellington, le Big Band Côte Sud prend le relais et nous offre un superbe cadeau. Un swing de ouf !!!!

Le Big Band Côte Sud (BBCS) est une référence ! Sous la direction de Pascal Drapeau, trompettiste et arrangeur de grand talent, voici qu’après l’album Singers dédié aux grands crooners et 2 albums Latin Jazz, Latin et « Hasta Siempre Beny », le Big Band Côte Sud retourne à ses premières amours avec son nouveau projet à la découverte d’un géant du Jazz : « Quincy Jones Swing Project ». Son répertoire pour Big Band est à redécouvrir.

Après les orchestres de Cout Basie, Duke Ellington, le Big Band Côte Sud prend le relais et nous offre un superbe cadeau. Un swing de ouf !!!!

.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Terres de Chalosse