TREMPL’HINX invite « LA TCHATCHE » Jazz manouche 112 route de Dax Hinx, mercredi 29 mai 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 18:00:00

fin : 2024-05-29 19:15:00

La Tchatche est un quartet de passionnés de jazz manouche et de swing dont l’unique ambition est de diffuser du swing et de la bonne humeur !

Avec leur enthousiasme et leurs arrangements ciselés, ils permettent au public de redécouvrir la musique de Django Reinhardt et du Hot Club de France. Toutefois, leur couverture musicale est bien plus large. Ils allient volontiers ce jazz aux chansons des années 30 à 50. Du moment que ça swingue !

Ne soyez pas surpris si vos doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent et que, d’un coup, vous chantez “doo wap doo wap”, c’est l’effet La Tchatche

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



