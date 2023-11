Marché de Noël du Moulin d’Aure 112 Route de Cassoulen Graveson, 15 décembre 2023, Graveson.

Graveson,Bouches-du-Rhône

L’hôtel du Moulin d’Aure et le restaurant Tutti Quanti organisent la deuxième édition de leur marché de Noël du vendredi 15 au dimanche 17 décembre de 11h à 20h !.

2023-12-15 11:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. .

112 Route de Cassoulen Le Moulin d’Aure

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Moulin d’Aure hotel and Tutti Quanti restaurant are holding their second Christmas market from Friday 15 to Sunday 17 December from 11am to 8pm!

El hotel Moulin d’Aure y el restaurante Tutti Quanti celebran su segundo mercado navideño del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas

Das Hotel du Moulin d’Aure und das Restaurant Tutti Quanti organisieren die zweite Ausgabe ihres Weihnachtsmarktes von Freitag, den 15. bis Sonntag, den 17. Dezember von 11 bis 20 Uhr!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence