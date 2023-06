EXPOSITION DE URSULA ZIMMERMANN ET CHRISTINE VERDET 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon, 7 juin 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Exposition de dessins et sculptures « Je te vois », née de la rencontre des deux artistes et de leur attachement commun à la nature, plus particulièrement aux animaux. Une même passion, un même regard, qui trouvent deux formes d’expression..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-25 . .

112 Place du Maréchal Foch Parc du Logis renaissance du château

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Je te vois », an exhibition of drawings and sculptures, was born from the meeting of the two artists and their shared attachment to nature, particularly animals. A shared passion, a shared gaze, that finds two forms of expression.

Je te vois », una exposición de dibujos y esculturas, nació del encuentro de los dos artistas y de su amor común por la naturaleza, en particular los animales. Una pasión compartida, una visión compartida, que encuentra dos formas de expresión.

Ausstellung von Zeichnungen und Skulpturen « Je te vois », die aus der Begegnung der beiden Künstler und ihrer gemeinsamen Verbundenheit mit der Natur, insbesondere mit Tieren, entstanden ist. Eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsamer Blick, die zwei Ausdrucksformen finden.

Mise à jour le 2023-05-30 par eSPRIT Pays de la Loire