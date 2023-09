Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Lac 112 place de la Mairie Sanguinet, 16 septembre 2023, Sanguinet.

Sanguinet,Landes

Le musée du Lac est heureux de s’associer aux Journées européennes du patrimoine les samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Accès libre et gratuit

Le thème de cette 40e édition est « Patrimoine vivant»..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. EUR.

112 place de la Mairie Musée du Lac

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Musée du Lac is delighted to be taking part in the European Heritage Days on Saturday September 16 and Sunday September 17.

Free admission

The theme of this 40th edition is « Living Heritage ».

El Museo del Lago se complace en participar en las Jornadas Europeas del Patrimonio el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre.

Entrada gratuita

El tema de esta 40ª edición es « Patrimonio vivo ».

Das Musée du Lac freut sich, am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teilzunehmen.

Der Zugang ist frei und kostenlos

Das Thema der 40. Ausgabe lautet « Lebendiges Kulturerbe ».

