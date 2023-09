PORTE OUVERTE LES AMIS D’ICI 1110 rue Jules Bougel Xertigny, 23 septembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Venez (re)découvrir les différentes bières et la limonade pression de La Golaye, les jus de fruits Naperon mais aussi vous restaurer en profitant des gaufres sucrées et salées, de tartines, des sorbets plein fruits, tout en assistant à l’animation « La Criée » de l’association Le Crieur !

En bref, une journée festive autour du terroir local !

Cette journée portes ouvertes vous permettra de rencontrer les différents adhérents, acteurs de l’économie locale, sociale et solidaire, mais aussi de découvrir leur lieu de production.

Visites et dégustations :

Légumerie « Les légumes du coin »

Brasserie La Golaye Coopérative

SCEA Les Mille Fruits / Naperon

Un air de gaufres

Savonnerie « Entre Bulles et Vôge »

Les vergers de la Guippe

Miellerie « Miel de La Vôge »

Les paniers de Nico

Buvette et petite restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. 0 EUR.

1110 rue Jules Bougel Site de l’ancienne fromagerie de la Cense

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Come and (re)discover La Golaye’s range of beers and draught lemonade, Naperon fruit juices, as well as sweet and savoury waffles, tartines and full-fruit sorbets, while enjoying the « La Criée » entertainment provided by the Le Crieur association!

In short, a festive day of local produce!

This open house will give you the opportunity to meet the various members of the local social and solidarity economy, and to discover their production sites.

Visits and tastings :

Les légumes du coin » vegetable shop

Brasserie La Golaye Cooperative

SCEA Les Mille Fruits / Naperon

Un air de gaufres

Entre Bulles et Vôge » soap factory

Les vergers de la Guippe

Miellerie « Miel de La Vôge

Nico’s baskets

Refreshments and snacks on site

Venga a (re)descubrir las diferentes cervezas y la limonada de barril de La Golaye, los zumos de frutas de Naperon, y también a picar algo con gofres dulces y salados, bocadillos y sorbetes de fruta entera, mientras participa en la animación « La Criée » de la asociación Le Crieur

En resumen, una jornada festiva en torno a los productos locales

Esta jornada de puertas abiertas le permitirá conocer a los distintos miembros de la asociación, todos ellos implicados en la economía local, social y solidaria, así como descubrir sus lugares de producción.

Visitas y degustaciones :

Tienda de verduras « Les légumes du coin

Cervecería cooperativa La Golaye

SCEA Les Mille Fruits / Naperon

Un air de gaufres

Fábrica de jabón « Entre Bulles et Vôge

Les vergers de la Guippe

Fábrica de miel « Miel de La Vôge

Las cestas de Nico

Refrescos y tentempiés in situ

Entdecken Sie die verschiedenen Biersorten und die Limonade von La Golaye, die Fruchtsäfte von Naperon und essen Sie süße und herzhafte Waffeln, belegte Brote, Fruchtsorbets und erleben Sie die Animation « La Criée » des Vereins Le Crieur (Der Ausrufer)!

Kurzum, ein festlicher Tag rund um die lokale Küche!

An diesem Tag der offenen Tür haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen Mitglieder, Akteure der lokalen, sozialen und solidarischen Wirtschaft, kennenzulernen, aber auch ihre Produktionsstätten zu entdecken.

Besichtigungen und Verkostungen :

Gemüseladen « Les légumes du coin » (Gemüse aus der Ecke)

Brauerei La Golaye Genossenschaft

SCEA Les Mille Fruits / Naperon

Ein Hauch von Waffeln

Seifenfabrik « Entre Bulles et Vôge » (Zwischen Blasen und Vôge)

Die Obstgärten von La Guippe

Miellerie « Miel de La Vôge » (Honig aus La Vôge)

Les paniers de Nico (Die Körbe von Nico)

Getränke und kleine Snacks vor Ort

