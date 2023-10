Marché de Noël de la Maison Guérard 111 Rue des Thermes Eugénie-les-Bains, 2 décembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Marché de Noël de La Ferme aux Grives – Samedi 2 décembre

Rejoignez la fine équipe d’Eugénie et leurs amis producteurs et artisans à l’occasion d’une journée de fête le samedi 2 décembre !

De 10h00 à 16h30 dans les jardins de la Ferme aux Grives

Plus de 25 stands d’artisanat d’art, de beaux objets et de bonnes choses

Bar à Huîtres Gillardeau & Tapas d’Eugénie

Chocolat & Vin chaud

Grande Tombola.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. EUR.

111 Rue des Thermes

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Ferme aux Grives Christmas Market ? Saturday, December 2

Join Eugénie?s fine team and their producer and artisan friends for a day of festivities on Saturday, December 2!

10:00 a.m. to 4:30 p.m. in the gardens of Ferme aux Grives

More than 25 stands selling arts and crafts, beautiful objects and goodies

Gillardeau Oyster Bar & Tapas d?Eugénie

Chocolate & mulled wine

Grand Tombola

Mercado de Navidad de La Ferme aux Grives ? Sábado 2 de diciembre

Únase al equipo de Eugénie y a sus amigos productores y artesanos en una jornada festiva el sábado 2 de diciembre

De 10:00 a 16:30 en los jardines de La Ferme aux Grives

Más de 25 puestos de artesanía, objetos bonitos y golosinas

Gillardeau Oyster Bar y Tapas de Eugenia

Chocolate y vino caliente

Gran Tómbola

Weihnachtsmarkt von La Ferme aux Grives? Samstag, den 2. Dezember

Schließen Sie sich dem feinen Team von Eugénie und ihren Freunden, den Produzenten und Kunsthandwerkern, anlässlich eines Festtages am Samstag, den 2. Dezember an!

Von 10.00 bis 16.30 Uhr in den Gärten der Ferme aux Grives

Mehr als 25 Stände mit Kunsthandwerk, schönen Gegenständen und guten Dingen

Bar à Huîtres Gillardeau & Tapas d’Eugénie (Austernbar)

Schokolade & Glühwein

Große Tombola

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Aire sur l’Adour