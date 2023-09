Cri qui s’allonge en chant de la rivière lointain. Ou autre chose. 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement, 12 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Rendez-vous au Théâtre Strapontin avec le spectacle « Cri qui s’allonge en chant de la rivière lointain. Ou autre chose. » – Cie l’Orchidée Sauvage..

Join us at Théâtre Strapontin for « Cri qui s’allong en chant de la rivière lointain. Or something else. » – Cie l’Orchidée Sauvage.

Nos vemos en el Théâtre Strapontin con el espectáculo « Cri qui s’allong en chant de la rivière lointain. O algo más » – Cie l’Orchidée Sauvage.

Rendezvous im Strapontin-Theater mit der Aufführung « Schrei, der sich zum Gesang des fernen Flusses ausdehnt. Oder etwas anderes » – Cie l’Orchidée Sauvage.

Mise à jour le 2023-09-12 par Ville de Marseille