J’en ai assez d’être un jouet 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez le spectacle jeune public « J’en ai assez d’être un jouet » par la Cie les 3 valises sur la scène du Théâtre Strapontin.. Enfants

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

111 rue de l’Olivier Théâtre Strapontin

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy the young audience show « J’en ai assez d’être un jouet » by Cie les 3 valises on the Théâtre Strapontin stage.

Disfrute del espectáculo para el público joven « J’en ai assez d’être un jouet » de la Cie les 3 valises en el Théâtre Strapontin.

Erleben Sie die Aufführung für junge Zuschauer « J’en assez d’être un jouet » von der Cie les 3 valises auf der Bühne des Theaters Strapontin.

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille