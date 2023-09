L’Impro Qui Court au Strapontin – « Le bruit qui court » 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Entendez-vous ce Bruit au loin ? Ce Bruit, c’est le Bruit Qui Court ! Embarquez avec nous dans sa course folle !.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

111 rue de l’Olivier Théâtre Strapontin

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Can you hear that Noise in the distance? That noise is the Noise That Runs! Join us in its wild ride!

¿Oyes ese ruido en la distancia? ¡Ese ruido es el Ruido que Corre! ¡Acompáñenos en su loca carrera!

Hören Sie dieses Geräusch in der Ferne? Dieses Geräusch ist der Bruit Qui Court! Machen Sie sich mit uns auf den Weg zu seinem verrückten Rennen!

Mise à jour le 2023-09-12 par Ville de Marseille