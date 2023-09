MARCHÉ DE NOËL 111 rue de la Chapelle – Salle communale Avricourt, 10 décembre 2023, Avricourt.

Avricourt,Moselle

En panne d’idées pour Noël ? Direction Avricourt ! Des exposants locaux vous proposeront leurs produits. Il y aura une petite restauration et une buvette sur place. Et il se murmure que le Père Noël passera dans l’après-midi !. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

111 rue de la Chapelle – Salle communale

Avricourt 57810 Moselle Grand Est



Short of ideas for Christmas? Head for Avricourt! Local exhibitors will be selling their wares. There will be a snack bar and refreshments on site. And rumor has it that Santa Claus will be stopping by in the afternoon!

¿Le faltan ideas para Navidad? Acércate a Avricourt Los comerciantes locales venderán sus productos. También habrá un bar y refrescos. Y se rumorea que Papá Noel pasará por allí por la tarde

Fehlen Ihnen die richtigen Ideen für Weihnachten? Gehen Sie in Richtung Avricourt! Lokale Aussteller bieten Ihnen ihre Produkte an. Vor Ort gibt es kleine Snacks und Getränke. Und man munkelt, dass der Weihnachtsmann am Nachmittag vorbeischauen wird!

Mise à jour le 2023-09-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG