LA GALERIE MY MONKEY FÊTE SES 20 ANS – LE GRAND CHELEM 111 rue Charles III Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Grand chelem

Le jardin de la galerie My monkey accueille, pour des 20 ans mémorables, le Grand chelem : une journée d’activités et une fête endiablée, de 14h à minuit. Les amis de la galerie répondent à l’appel pour proposer un triathlon sportif, culturel et ludique.

Croisant design graphique et sport, venez participer au tournoi de ping pong revisité avec la Buvette, imprimez vos maillots et t-shirts avec l’Antre atelier, fresquez avec Spraylab, Désaltérez-vous avec les Muscle Mule de Lothaire. Profitez de la restauration sur place avec la Tendresse et les concerts (Rotor 45, Killian de Lumière, Dr Pretorius, Cuisson Vapeur) qui vous accompagneront jusqu’au bout de la nuit, avec un brassin spécial de la brasserie locale de Clémery.. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 23:59:00. 0 EUR.

111 rue Charles III

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Grand Slam

The garden of the My Monkey gallery hosts the Grand Slam for a memorable 20th anniversary: a day of activities and a wild party, from 2pm to midnight. Friends of the gallery answer the call for a triathlon of sport, culture and fun.

Combining graphic design and sport, come and take part in a revisited ping pong tournament with the Buvette, print your jerseys and t-shirts with the Antre atelier, fresco with Spraylab and quench your thirst with Lothaire’s Muscle Mule. Enjoy on-site catering with Tendresse, and live music (Rotor 45, Killian de Lumière, Dr Pretorius, Cuisson Vapeur) that will keep you going until the end of the night, with a special brew from the local Clémery brewery.

El Grand Slam

El jardín de la galería My Monkey acoge el Grand Slam, un memorable acontecimiento con motivo de su 20º aniversario: una jornada de actividades y una fiesta desenfrenada de 14.00 a 24.00 horas. Los amigos de la galería responden a la llamada para organizar un triatlón de deporte, cultura y diversión.

Combinando diseño gráfico y deporte, ven a participar en el torneo de ping pong revisitado con la Buvette, imprime tus camisas y camisetas con el atelier Antre, refréscate con Spraylab y sacia tu sed con la Muscle Mule de Lothaire. Aprovecha el catering in situ de la Tendresse y los conciertos (Rotor 45, Killian de Lumière, Dr Pretorius, Cuisson Vapeur) que te mantendrán animado hasta el final de la noche, con una cerveza especial de la cervecería local de Clémery.

Der Grand Slam

Im Garten der Galerie My monkey findet anlässlich des denkwürdigen 20-jährigen Jubiläums der Grand Slam statt: ein Tag voller Aktivitäten und eine wilde Party von 14 Uhr bis Mitternacht. Die Freunde der Galerie folgen dem Aufruf und bieten einen sportlichen, kulturellen und spielerischen Triathlon an.

Kreuzen Sie Grafikdesign und Sport, nehmen Sie am Tischtennisturnier in neuem Gewand mit der Buvette teil, bedrucken Sie Ihre Trikots und T-Shirts mit dem Antre Atelier, fresken Sie mit Spraylab, löschen Sie Ihren Durst mit den Muscle Mule von Lothaire. Genießen Sie die Verpflegung vor Ort mit La Tendresse und die Konzerte (Rotor 45, Killian de Lumière, Dr. Pretorius, Cuisson Vapeur), die Sie bis in die Nacht hinein begleiten werden, mit einem Spezialbräu aus der lokalen Brauerei in Clémery.

Mise à jour le 2023-09-11 par DESTINATION NANCY