Atelier créatif : pochette personnalisée 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 7 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Libère ton esprit, fais fonctionner tes p’tites mains !

Améliore ta dextérité avec les ateliers créatif de la Boîte à outils..

Mercredi 2023-12-07 20:15:00 fin : 2023-12-07 18:20:00. 30 EUR.

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free your mind, put your little hands to work!

Improve your dexterity with the Toolbox’s creative workshops.

¡Libera tu mente y pon tus manitas a trabajar!

Mejora tu destreza con los talleres creativos de la Caja de Herramientas.

Befreie deinen Geist und lass deine Hände arbeiten!

Verbessere deine Fingerfertigkeit mit den Kreativ-Workshops von La Boîte à outils.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU PERCHE