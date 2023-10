La Boîte à Outils I Construction tour d’observation en bois pour enfant 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 18 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Meuble pour enfant : Tour d’observation.

Venez construire votre tour d’observation en bois, pratique et déplaçable.

Faites vous plaisir en faisant plaisir !

Ambiance conviviale ;-)

Inscription obligatoire, validée par le paiement (possible sur demande depuis chez soi, ou en passant à l’atelier).

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. 60 EUR.

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Children’s furniture: Observation tower.

Come and build your own practical, movable wooden observation tower.

Treat yourself and others!

Friendly atmosphere ;-)

Registration required, validated by payment (available on request from home, or by dropping in at the workshop)

Mobiliario infantil: Torre de observación.

Ven a construir tu propia torre de observación de madera, práctica y móvil.

Date un capricho complaciendo a los demás

Ambiente agradable ;-)

Inscripción obligatoria, validada mediante pago (se puede solicitar a domicilio o pasar por el taller)

Möbel für Kinder : Beobachtungsturm.

Bauen Sie Ihren eigenen Beobachtungsturm aus Holz, der praktisch und verschiebbar ist.

Machen Sie sich selbst eine Freude, indem Sie anderen eine Freude machen!

Gesellige Atmosphäre ;-)

Anmeldung erforderlich, wird durch Zahlung bestätigt (auf Anfrage von zu Hause aus oder im Atelier möglich)

